شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزمالك 3/2 ومباراة فاصلة تحسم لقب كأس مصر للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2، فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/ 2023، ليلجأ إلى مباراة فاصلة بعد غدا الأحد.

واستطاع الزمالك تحقيق الفوز فى الجولة الأولى فى منافسات بلاى أوف نهائى كأس مصر بنتيجة 3/2، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

ونجح فريق الزمالك مؤخرا فى الاحتفاظ بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى على حساب غريمه التقليدي بالفوز فى البلاى أوف مؤخرا على صالة أكتوبر الدولية، حيث يسعى لمواصلة التفوق على المارد الأحمر وسط طموح الأخير فى الأخذ بالثأر فى منافسات كأس مصر.