شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الختامى استعدادا لمواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامى على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربى فى إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، محاضرة للاعبي الفريق، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الخططية والفنية استعدادًا للمباراة المرتقبة بين الفريقين غدًا السبت. وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي المنظمة للمباريات.

ويلتقى الأهلي مع الرجاء في العاشرة مساء غد السبت على مركب محمد الخامس، بعد أن انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.