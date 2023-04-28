شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم الجزائر وتحصد ذهبية زوجى الناشئات فى بطولة أفريقيا للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت ناشئات منتخب مصر للتنس الميدالية الذهبية والمركز الأول فى منافسات الزوجى ببطولة أفريقيا للتنس للناشئين تحت 16 عاما، والمقامة حاليا فى الجزائر.

وتمكن الزوجى المصرى الواعد جنى حسام وجيان إبراهيم تحت قيادة المدربين مينا ناصر ورنا ثروت من الفوز بجدارة فى المباراة النهائية على الثنائى الجزائرى ماريا باداش ووصال بودجماوى، بنتيجة 6/ 3 و6/ 3 ليتوجا باللقب الأفريقى.

وأضافت بذلك البعثة المصرية الواعدة المتألقة الميدالية الذهبية الثانية بعد ضمان الذهبية الأولى إثر تأهل الثنائى جنى حسام وكارينا محمد إلى نهائى الفردى للناشئات سويا.

ويعد ذلك بمثابة دفعة معنوية قوية للاعبنا كريم مبروك قبل خوضه نهائى فردى الناشئين للبطولة ذاتها غدا السبت أمام المصنف الأول المغربى كريم بنانى.

على جانب آخر، أثنى اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى على فوز جنى حسام وجيان إبراهيم بلقب زوجى الناشئات، موجها التهنئة لهما بعد الفوز فى النهائى على أصحاب الأرض والجمهور.