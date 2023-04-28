شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع الأهلى 2/2 حتى الآن فى ثان جولات بلاى أوف كأس الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق رجال الكرة الطائرة الأول بنادى الزمالك مع نظيره الأهلى بنتيجة 2/2 فى الأشواط حتى الآن، فى ثانى لقاءات بلاى أوف كأس مصر بصالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

واستطاع الزمالك تحقيق الفوز فى الجولة الأولى فى منافسات بلاى أوف نهائى كأس مصر بنتيجة 3/2. ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

ونجح فريق الزمالك مؤخرا فى الاحتفاظ بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى على حساب غريمه التقليدي بالفوز فى البلاى أوف مؤخرا على صالة أكتوبر الدولية، حيث يسعى لمواصلة التفوق على المارد الأحمر وسط طموح الأخير فى الأخذ بالثأر فى منافسات كأس مصر.