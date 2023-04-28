رضا شحاته: شرف كبير تدريب غزل المحلة وأثق فى قدرات اللاعبين

القاهرة - سامية سيد - أبدى رضا شحاته المدير الفني الجديد لفريق غزل المحلة سعادته عقب تولى مهام عمله قائلا " شرف كبير تدريب فريق بحجم غزل المحلة صاحب الشعبية الكبيرة " .

وأضاف شحاته خلال حديثه للموقع الرسمي قائلا " أثق في قدرات اللاعبين و أتمنى تخطى الأزمة الحالية و العودة إلى النتائج الإيجابية و حصد مركز متقدم بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز" .

ومن المقرر أن يستضيف فريق غزل المحلة نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدورى الممتاز، حيث تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 6 مباريات والهزيمة فى 12 مباراة.