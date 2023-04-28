اخبار الرياضه

الأهلى يتقدم على الزمالك 2/1 فى ثانى جولات بلاى أوف كأس الطائرة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على الزمالك 2/1 فى ثانى جولات بلاى أوف كأس الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق رجال الكرة الطائرة الأول بالنادى  الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 2/1 فى الأشواط حتى الأن  فى ثان لقاءات بلاى أوف كأس مصر  بصالة اتحاد الشرطة بالدراسة . 

وإستطاع الزمالك تحقيق الفوز فى الجولة الأولى فى منافسات بلاى أوف نهائى كأس مصر بنتيجة 3/2. 

 

يمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب ، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة .

 

ونجح فريق الزمالك مؤخرا فى الإحتفاظ بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى على حساب غريمه التقليدي بالفوز فى البلاى أوف مؤخرا على صالة أكتوبر الدولية ، حيث يسعى لمواصلة التفوق على المارد الأحمر وسط طموح الأخير فى الأخذ بالثأر فى منافسات كأس مصر .

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا