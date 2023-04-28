شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو و لاكاى يعقدان مؤتمرا صحفيا لبيراميدز غدًا قبل مواجهة جالانتس بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا في مدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا، استعدادا لمباراة مارومو جالانتس في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويعقد المؤتمر الصحفي في ملعب المباراة رويال بافوكنج بمدينة روستنبرج، في السادسة والنصف مساء السبت، ويحضر معه المؤتمر الصحفي المهاجم الجنوب أفريقي الدولي ولاعب نادي بيراميدز فخري لاكاي للحديث عن استعدادات بيراميدز للقاء الإياب أمام مارومو جالانتس.

ويحل بيراميدز ضيفا على الفريق الجنوب أفريقي في السابعة من مساء الأحد على استاد رويال بافوكنج، بمدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا في إطار إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية بعدما انتهت مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ووصلت بعثة الفريق ظهر اليوم لمقر فندق إقامتها في مدينة روستنبرج بعدما حطت الطائرة الخاصة بمدينة جوهانسبرج، وفضل المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو خوض الفريق لمران بملعب فندق الإقامة بدون راحة.