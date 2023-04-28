شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يصعد لنصف نهائى كأس الرابطة عقب الفوز على إنبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الاتحاد السكندرى إلى الدور نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة عقب الفوز على إنبى بنتيجة 3/2، في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الثمانية من عمر البطولة.

وسجل الأهداف كل من أحمد خالد "كالوشا" لاعب فريق إنبى في الدقيقة 53، بينما أحراز لفريق الاتحاد السكندرى كل من صبرى رحيل في الدقيقة 63، ومابولولو في الدقيقة 68، وأحمد عادل "ميسى" في الدقيقة 71، بينما قلص أحمد قفا للفريق البترولى الفارق بالهدف الثانى في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة الاتحاد السكندرى عن طريق أحمد عادل ميسى وعمار حمدى ومابولولو، بينما هجمات فريق إنبى عن كريم الطيب ومحمد أوفا والتونسى رفيق كابو.

وخاض فريق الاتحاد السكندرى بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود علاء،عبدالله نصيب،هشام صلاح وصبري رحيل.

خط الوسط: ساليفو مورو،محمد محمود،ناصر ناصر،عمار حمدي و أحد عادل "ميسي".

خط الهجوم: مابولولو.

بينما جاء تشكيل إنبى بقيادة تامرمصطفى كالتالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد صبيحة ومحمد حامد وأحمد كالوشا.

خط الوسط: مودي ناصر وأحمد يوسف ومروان داوود ومصطفى شكشك ومحمد حمدي وصلاح زايد.

خط الهجوم: كريم الطيب.