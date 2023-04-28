شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض أول تدريباته فى جنوب أفريقيا استعدادا لمارومو بالكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق بيراميدز أول تدريباته في مدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا، استعدادا لخوض مباراة مارومو جالانتس في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وخاض الفريق التدريب بدون راحة بعد رحلة سفر شاقة.

ويحل بيراميدز ضيفا على الفريق الجنوب أفريقي في السابعة من مساء الأحد على استاد رويال بافوكنج، بمدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا في إطار إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية بعدما انتهت مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ووصلت بعثة الفريق ظهر اليوم لمقر فندق إقامتها في مدينة روستنبرج بعدما حطت الطائرة الخاصة بمدينة جوهانسبرج، وفضل المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو خوض الفريق لمران بملعب فندق الإقامة بدون راحة.

واستغرق التدريب قرابة ساعة ونصف وشهد مجموعة من الوحدات البدنية والفنية وشهدت تألق اللاعبين وحماسهم الشديد لخوض المباراة من أجل حسم التأهل للدور نصف النهائي.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير في السابعة من مساء السبت على استاد رويال بافوكنج الذي تقام عليه المباراة، وحرص ممدوح عيد الرئيس التنفيذي ورئيس البعثة على الاجتماع باللاعبين قبل بداية التدريب لتحفيزهم من أجل الفوز وضرورة عبور تلك المواجهة ومواصلة المشوار نحو الفوز باللقب القاري.