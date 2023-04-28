بمشاركة كوكا.. ألانيا سبور يفوز على عمراني في الدوري التركي

ياسر رشاد - القاهرة - شارك أحمد حسن كوكا المحترف المصري في صفوف نادي ألانيا سبور التركي، في فوز فريقه على نادي عمراني سبور، بهدف نظيف، في المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري التركي.

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هدف فوز ألانيا سبور التركي جاء عن طريق المحترف المصري أحمد حسن كوكا في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء.

وأصيب أحمد حسن كوكا لإصابة قوية في الدقيقة 80 من عمر المباراة غادر على

إثرها أرضية الملعب.

بهذه النتيجة يحتل ألانيا سبور المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 38 نقطة، بينما يحتل عمرانى سبور في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 23 نقطة.

ويخرج ألانيا سبور يوم السبت المقبل لمواجهة أضنة سبور، يوم السبت المقبل في إطار منافسات الدوري التركي.

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