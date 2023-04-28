كريستيانو رونالدو يسجل هدف النصر الأول أمام الرائد

ياسر رشاد - القاهرة - نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف النصر الأول أمام الرائد في المواجهة المقامة بينهما على استاد مرسول بارك، في إطار مواجهات الجولة الـ24 من عمر بطولة دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو يقود هجوم النصر امام الرائد في الدوري السعودي

وجاء هدف كريستيانو رونالدو في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة عرضية من سلطان الغنام من جهة اليمين قابلها رونالدو برأسية قوية سكنت الشباك.

ويحتل نادي النصر المركز الثاني في

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، بينما يأتي الرائد في المركز الحادي عشر ولديه 26 نقطة.

ويحافظ اتحاد جدة على صدارة الدوري السعودي برصيد 59 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر، صاحب المركز الثاني، وتسع نقاط عن الشباب، صاحب المركز الثالث.

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