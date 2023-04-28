الجابوني كياكو يقود الوداد المغربي في مواجهة سيمبا التنزاني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لنادي الوداد المغربي، تشكيل فريقه للقاء سيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فريق سيمبا بهدف نظيف على نظيره الوداد المغربي.

وضم تشكيل الوداد المغربي كلا من:

يوسف المعطي - حسين بن عيادة - أمين أبوالفتح - يحيى جبران - جلال داودي -

أيمن الحسوني - يحيى عطية الله - بولي سامبو- هشام بوسفيان - سيف الدين بوهرة - أرسين كياكو.

ويلتقي الفائز من الوداد المغربي وسيمبا التنزاني الفائز من صن داونز الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري، وكان الأخير قد خسر ذهابا بملعبه 1/4.

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