مصر تهزم الجزائر وتحصد ذهبية زوجى الناشئات فى بطولة إفريقيا للتنس

ياسر رشاد - القاهرة - حققت ناشئات منتخب مصر للتنس الميدالية الذهبية والمركز الاول فى منافسات الزوجى ببطولة افريقيا للتنس للناشئين تحت 16 عاما والمقامة حاليا فى الجزائر.

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وتمكن الزوجى المصرى الواعد جنى حسام وجيان ابراهيم تحت قيادة المدربين مينا ناصر ورنا ثروت من الفوز بجدارة فى المباراة النهائية على الثنائى الجزائرى ماريا باداش ووصال بودجماوى بنتيجة 6/ 3 و6/ 3 ليتوجا باللقب الافريقى.

واضافت بذلك البعثة المصرية الواعدة المتألقة الميدالية الذهبية الثانية بعد ضمان الذهبية الاولى اثر تأهل الثنائى جنى حسام وكارينا محمد

الى نهائى الفردى للناشئات سويا.



ويعد ذلك بمثابة دفعة معنوية قوية للاعبنا كريم مبروك قبل خوضه نهائى فردى الناشئين للبطولة ذاتها غدا السبت امام المصنف الاول المغربى كريم بنانى.

على جانب آخر اثنى إتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى على فوز جنى حسام وجيان ابراهيم بلقب زوجى الناشئات موجها التهنئة لهما بعد الفوز فى النهائى على أصحاب الأرض و الجمهور