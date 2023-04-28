مصيلحى : صعود الاتحاد لنصف نهائى كأس الرابطة خطوة نحو البطولة

ياسر رشاد - القاهرة - وصف محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى صعود الفريق الاول لكرة القدم لدور نصف النهائى ببطولة كأس الرابطة بأنها خطوة نحو تحقيق البطولة وذلك عقب الفوز الغالى الذى حققه زعيم الثغر منذ قليل أمام فريق إنبى بفوزه بنتيجة ٣ -١ بإستاد الاسكندرية فى مباراة مثيرة

وقال مصيلحى للوفد " إن فريق الاتحاد السكندرى قادر على تخطى الخطوة القادمة بدور نصف النهائى أيا كان الفريق المنافس الذى سوف يتحدد من الفائز من مباراة البنك الاهلى وسيراميكا لو حافظ الفريق على الثبات الانفعالي والتركيز بأن كل مباراة بطولة خاصة بذاتها "

وأكد على ان المدير الفنى الصربى زوران لازال لديه الكثير فى جعبته مطالبا الفريق بعدم الافراط فى الثقة

الزائدة والتكاسل والنظر الى المبارايات القادمة

كما شدد رئيس نادى الاتحاد السكندرى على ضرورة الاستفادة من بعض الاخطاء فى المباراة وعدم تكرارها مشيرا الى أن جماهير نادى الاتحاد السكندرى تستحق أن تسعد بفرقتها الفترة القادمة

وأختتم مصيلحى حديثه مؤكدا على أن مجلس الادارة لا يدخر جهد مادى ولا معنوى فى سبيل تحقيق مطالب الفريق الاول مقارنتا بالاندية الجماهيرية التى تمر بأزمات مادية طاحنة وذلك من أجل الحفاظ على أسم وتاريخ نادى الاتحاد