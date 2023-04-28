الفتح السعودي يتعادل مع الوحدة في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الفتح والوحدة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، في الجولة 24 من بطولة دوري روشن.

كريستيانو رونالدو يقود هجوم النصر امام الرائد في الدوري السعودي

تقدم الفتح في الدقيقة الثالثة عشرة عن طريق كريستيان تيو وتعادل فيصل فجر للوحدة عند الدقيقة 63.

بهذه النتيجة يحتل الفتح المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 39 نقطة بينما يتواجد الوحدة في المركز 13 بعد زيادة رصيده لـ23

نقطة.

حافظ اتحاد جدة على صدارة الدوري السعودي بعد فوزه المثير على الشباب بهدفين لهدف في إطار منافسات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي.

عزز اتحاد جدة موقفه على صدارة الدوري السعودي برصيد 59 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر، صاحب المركز الثاني، وتسع نقاط عن الشباب، صاحب المركز الثالث.

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