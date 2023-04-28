معلق كروي يطالب الزمالك بالانسحاب من السوبر لهذه الأسباب

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد الطيب، المعلق الكروي الشهير عن أخبار إنسحاب نادي الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي في بطولة السوبر المصري الشهر المقبل.

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ونشر أحمد الطيب عبر حسابه " فيسبوك" قائلاً : إنسحبوا الموضوع أكبر من فوز أو هزيمة فى مباراة أو بطولة ده موضوع حقوق كيان و كرامة و احترام لشعب و أمّة زملكاوية عظيمة ينتمون لهذا الكيان التاريخى داخل و خارج مصر.

وأضاف: أمس مدرب كرة الطائرة بالأهلى أمام الزمالك نزل الملعب وقال مش لاعبين لمجرد شعر بخطأ و ظلم وقع عليه لأنه مؤمن بأن

له حق فطالب به لا قال دولة و واجهة مصر و سمعتنا. لا دوّر على حقه و أخده و هو ده الصحّ اعملها و الأمّة الزملكاوية كلها هاتكون معاك .

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي فى مباراة كأس السوبر المصري يوم 5 مايو فى الامارات بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الدوري.

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