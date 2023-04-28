الاتفاق يفوز على ضمك بثنائية في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الاتفاق على نظيره ضمك بهدفين دون رد، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023.

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سجل يوسف نياكاتي هدفي الاتفاق في الدقيقتين 89، 96 من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يتواجد ضمك في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 29

نقطة.

حافظ اتحاد جدة على صدارة الدوري السعودي بعد فوزه المثير على الشباب بهدفين لهدف في إطار منافسات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي.

عزز اتحاد جدة موقفه على صدارة الدوري السعودي برصيد 59 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر، صاحب المركز الثاني، وتسع نقاط عن الشباب، صاحب المركز الثالث.