شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعالج سلبيات لاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على معالجة سلبيات لاعبى الفريق الأبيض قبل مواجهة الأهلى في مباراة السوبر المحلى المقرر لها يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.

وطالب أوسوريو لاعبى الفريق الأبيض بتنفيذ تعليماته في الملعب، والالتزام بالأدوار الدفاعية المكلفين من أجل الحفاظ على التوازن في الملعب،كما شدد عليهم بضرورة مراجعة أخطائهم في المباريات الماضية من أجل العمل على تلاشيها.

في سياق متصل يرفض أوسوريو تثبيت تشكيل الفريق الأبيض، أمام الأهلى خاصة أن الكولومبي يرى طريقة 4 -1-4-1 الذى خاض بها لقاء سيراميكا ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز لا تناسب مباراة الأحمر لاسيما أنه اعتمد على هذه الخطة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين.

وبدأ أسوريو مباراة الزمالك وسيراميكا بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد صبحى،خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغنى - محمود حمدي "الونش" - حاتم سكر،خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي - محمود عبد الرازق " شيكابالا".،خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وعمر جابر ومحمد طارق و حسام عبد المجيد وسيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا و سيف جعفر وناصر منسي وسامسون أكينولا.