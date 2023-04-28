شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين فريقى الاتحاد و إنبى بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى الاتحاد السكندرى و إنبى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات دور الثمانية من عمر كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

جاء الشوط الأول ضعيف المستوى بين لاعبى الفريقين حيث شهدت إصابة اللاعب محمد محمود لاعب فريق الاتحاد السكندرى في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء ومغادرة أرض الملعب .

وخاض فريق الاتحاد السكندرى بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود علاء،عبدالله نصيب،هشام صلاح وصبري رحيل.

خط الوسط: ساليفو مورو،محمد محمود،ناصر ناصر،عمار حمدي و أحد عادل "ميسي".

خط الهجوم: مابولولو.

بينما جاء تشكيل إنبى بقيادة تامرمصطفى كالتالى:

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد صبيحة ومحمد حامد وأحمد كالوشا.

خط الوسط : مودي ناصر وأحمد يوسف ومروان داوود ومصطفى شكشك ومحمد حمدي وصلاح زايد.

خط الهجوم: كريم الطيب.

وكان تأهل الاتحاد السكندري لربع النهائي على حساب فاركو بركلات الترجيح، وأحرز فاركو الهدف الأول عن طريق 43، فيما أحرز أحمد عادل ميسي هدف التعادل في الدقيقة 48، ومن ثم ضاعف محمد محمود النتيجة في الدقيقة 72، وقبل نهاية المباراة بثوان قليلة أحرز سوكاري التعادل في الدقيقة 96، ليحتكم الفريقان لضربات الترجيح التي ابتسمت لزعيم الثغر.

بينما نجح إنبي في التأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الستة عشر، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما ليلجأ حكم المباراة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الرابطة المحترفة، وشهدت المباراة في الوقت الأصلي تسجيل محمد ناصر مودي هدف إنبي في الدقيقة 85 وبعد مرور 3 دقائق تعادل كريم حافظ في الدقيقة 88.