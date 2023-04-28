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الأهلى يهزم الشمس فى ثانى جولات حسم لقب عمومى سيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى  الأهلى على نظيره الشمس بنتيجة 29/26 فى ثان جولات الدورة المجمعة لتحديد بطل دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022/2023، الجارى، والتى تقام على مدار 3 أيام متواصلة لحسم اللقب، حيث تأهل لهذه المرحلة أندية الأهلى والشمس وسبورتنج والزمالك.

 

فيما فاز الزمالك على سبورتنج بنتيجة 25/19 فى نفسالجولك ، حيث تعادل القطبين فى الجولة الأولى من الدورة المجمعة أمس بنتيجة 15/15.

 

يتنافس فى الختام الشمس مع الزمالك والأهلى مع سبورتنج غدا السبت .

 

توج مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023 بالفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 33/22 فى إطار نهائى كأس مصر على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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