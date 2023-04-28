الإسماعيلى يتوجه للإسكندرية لمواجهة المصرى البورسعيدى بكأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - غادر الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي إلى الإسكندرية عصر اليوم الجمعة في إطار الاستعداد للقاء المصري البورسعيدي غداً السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

استدعى حمزة الجمل المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي 22 لاعبا للمغادرة إلى الإسكندرية استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي غدا السبت ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة..

القائمة ضمت كلاً من ..

حارس المرمى ..محمد فوزي ،محمد كوكو ، أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع .. باهر المحمدي ،محمد هاشم ،محمد نصر ،عصام صبحي ،كريم عرفات ،محمد دسوقي .

خط الوسط .. سيرچي أكا ، عماد حمدي ، محمد حسن ،صالح جمعة ، أحمد مدبولي ،عمر الساعي ،محمد عبدالسميع ،كريم الديب ،ياو أنور ،محمود الشبراوي ،عبد الرحمن مجدي .

خط الهجوم .. محمد الشامي ، فراس شواط