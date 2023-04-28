شكرا لقرائتكم خبر عن على زهران يتأهل إلى نهائى كأس العالم للجمباز بمصر فى منافسات جهاز الحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح علي زهران لاعب المنتخب الوطني للجمباز، في التأهل إلى المنافسات النهائية على جهاز الحلق، من بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات "القاهرة 2023" المقامة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتي 30 ابريل الجاري وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يقام نهائي جهاز الخلق مساء الأحد المقبل والذي يضم أفضل 8 لاعبين في البطولة المونديالية.

وأشادت السفارة الأميركية بمستوى التنظيم الرائع لحفل افتتاح البطولة الذي نظمه الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور ايهاب امين عدد من المفاجآت كان أبرزها مشاركة المؤلف والموزع الموسيقي هشام خرما، بموسيقى من تأليفه حازت على الحضور في عرض حي لهشام خرما مع الأوركسترا الخاصة به مع مزج مميز بين الموسيقى والجمباز.

وكتبت السفارة الأميركية بمصر علي صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي:" مبروك لمصر على استضافتها لبطولة كأس العالم للجمباز الفني 2023 FIG! هذه البطولة هي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وستقام في استاد القاهرة الدولي من 27 أبريل حتى 30 أبريل 40 دولة ستشارك في هذه البطولة و من ضمنهم اربع لاعبين جمباز من فريق الولايات المتحدة الأمريكية".