اخبار الرياضه

كأس الرابطة.. تشكيل إنبي لمباراة الاتحاد السكندري

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة -  أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبى تشكيل البترولي أمام الاتحاد السكندري، التي ستجمعهما، بعد قليل على استاد الإسكندرية،ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

 

اقرأ أيضًا..رضا عبدالعال: جميع لاعبي دون المستوى (خاص)

 

تشكيل إنبي أمام الاتحاد السكندري في كأس الرابطة 

 

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد صبيحة ومحمد حامد وأحمد كالوشا.

خط الوسط : مودي ناصر وأحمد يوسف

ومروان داوود ومصطفى شكشك ومحمد حمدي وصلاح زايد.

خط الهجوم: كريم الطيب.

 

وتواجد على مقاعد البدلاء: رضا السيد وعلي فوزي ورفيق كبو وعبدالرحمن عماد وأحمد اوفا وأحمد العجوز وسيف الخشاب ومحمد عبدالعاطي أحمد نادر.

 

لمزيد من الأخبار عبر الوفد اضغط هنا 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا