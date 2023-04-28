كأس الرابطة.. تشكيل إنبي لمباراة الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبى تشكيل البترولي أمام الاتحاد السكندري، التي ستجمعهما، بعد قليل على استاد الإسكندرية،ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.
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تشكيل إنبي أمام الاتحاد السكندري في كأس الرابطة
حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي.
خط الدفاع: أحمد صبيحة ومحمد حامد وأحمد كالوشا.
خط الوسط : مودي ناصر وأحمد يوسفومروان داوود ومصطفى شكشك ومحمد حمدي وصلاح زايد.
خط الهجوم: كريم الطيب.
وتواجد على مقاعد البدلاء: رضا السيد وعلي فوزي ورفيق كبو وعبدالرحمن عماد وأحمد اوفا وأحمد العجوز وسيف الخشاب ومحمد عبدالعاطي أحمد نادر.