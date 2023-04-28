تشكيل الاتحاد السكندري أمام إنبي في كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الصربى زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد السكندرى، تشكيل زعيم الثغر لمباراة إنبي التي ستجمع الفريقين بعد قليل على استاد الإسكندرية،ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة.

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تشكيل الاتحاد السكندرى لمباراة إنبي فى كأس الرابطة



حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود علاء،عبدالله نصيب،هشام صلاح وصبري رحيل.

خط الوسط: ساليفو مورو،محمد محمود،ناصر ناصر،عمار حمدي و أحد عادل "ميسي".

خط الهجوم: مابولولو.

وتواجد على مقاعد البدلاء: صبحي سليمان وإسلام عبدالنعيم وخالد صبحي وإبراهيم حسن ومصطفى إبراهيم وأحمد عيد وأوستين أموتو.

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