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تشكيل الاتحاد السكندري أمام إنبي في كأس الرابطة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الصربى زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد السكندرى، تشكيل زعيم الثغر لمباراة إنبي التي ستجمع الفريقين بعد قليل على استاد الإسكندرية،ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة.

 

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تشكيل الاتحاد السكندرى لمباراة إنبي فى كأس الرابطة


حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود علاء،عبدالله نصيب،هشام صلاح وصبري رحيل.

خط الوسط: ساليفو مورو،محمد محمود،ناصر ناصر،عمار حمدي و أحد عادل "".

خط الهجوم: مابولولو.

 

وتواجد على مقاعد البدلاء: صبحي سليمان وإسلام عبدالنعيم  وخالد صبحي وإبراهيم حسن   ومصطفى إبراهيم  وأحمد عيد   وأوستين أموتو.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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