الهلال السعودي وأوراوا.. الزعيم يأمل تحقيق رقمًا جديدًا في دوري أبطال أسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل الهلال السعودي معنظيره أوراوا رد دايموندز الياباني، مساء غدًا، في المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين ، بذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

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واقترب الهلال السعودي من تحقيق رقم قياسي جديد يضاف لسجل بطولاته ولقب خامس ضمن انجازاته في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب ملاقاة فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني مساء غد السبت، في ذهاب نهائي أبطال أسيا.

موعد مباراة الهلال السعودي وأوراوا رد دايموندز الياباني بدوري أبطال أسيا

ويتقابل الهلال السعودي وأوراوا رد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا غدا فى تمام الساعة السابعةو النصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة و النصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي في دوري أبطال أسيا

وتذاع مباراة الهلال وأوراوا غدا عبر شاشة قناة بي إن سبورت آسيا، وقناة أبوظبي الرياضية آسيا، وقناة الكأس.

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