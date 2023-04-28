الزمالك يهزم سبورتنج بدوري سيدات اليد

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره سبورتنج بنتيجة 19/25 بالمباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على صالة هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور النهائي لبطولة دوري عمومي للموسم الحالى 2023/2022 .

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وكان فريق اليد قد تعادل مع الأهلي بنتيجة 15-15 في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس على صالة هيئة قناة السويس.

من المنتظر أن يواجه "سيدات يد الزمالك" نظيره الشمس غدا السبت على صالة هيئة

قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور ذاته.

ويقود فريق السيدات لكرة اليد بنادي الزمالك: قاسم إبراهيم مديراً فنياً، وعادل خيري مدرباً عاماً ،ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمي، وأشرف حسين محللاً للأداء، وحسن شاكر مدير إداريا للقطاع، رغدة أحمد طبيبا، وهبة حسنين مدير إداريا.

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