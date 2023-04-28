ورشة عمل" BAL4HER " بمشاركة رموز الرياضة النسائية

ياسر رشاد - القاهرة - عقدت اليوم الجمعة 28 أبريل 2023 ورشة عمل "BAL4HER" على هامش منافسات مجموعة النيل من بطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL التي تقام بالقاهرة في الفترة من 26 أبريل إلى 6 مايو 2023.

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ودارت ورشة العمل حول عمل الفتيات في الرياضة، وحضرتها 50 فتاة بين سن 18 و30 مهتمات بالعمل في مجال الرياضة، وذلك بحضور أسطورة الدوري الأمريكي لكرة السلة للسيدات WNBA كلاريس ماتشانجوانا و15 من رموز العمل الرياضي النسائي وخاصة مجال كرة السلة.

بدأت الورشة بتقديم المحاضرات، ثم تم تقسيم الفتيات إلى مجموعات عمل ناقشت سمات القيادة الشخصية، تعزيز دور المرأة، ومجالات عمل المرأة في الرياضة.

وشهدت ورشة العمل تبادل الحاضرات الآراء والخبرات في مجالات العمل الرياضية المختلفة مثل: التسويق الرياضي، الإدارة الرياضية، التأثير المجتمعي، التدريب، وصناعة المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي.

بالإضافة لمناقشة التحديات التي تواجه الفتيات في سوق العمل

الرياضي مثل الموارد، التعليم، فرص العمل، بناء شبكة احترافية، ودور النماذج والمثل العليا في توعية الفتيات.

شارك في ورشة العمل إلى جانب أسطورة WNBA كلاريس ماتشانجوانا عدد من رموز الرياضة النسائية، وعلى رأسهن ياسمين هلال، مسؤول العمليات الاستراتيجية في NBA مصر ولاعبة كرة السلة، وسارة جمال حكم كرة السلة في BAL، والمدربتان علياء محمود ونيفين عقل، وعدد من السيدات العاملات في BAL في مجالات مختلفة مثل البث والأمن والتسويق وأدارها والتطوير والإدارة. وأدار ورشة العمل دينا شعبان وماري لورانس أرشامبو، من رائدات العمل النسائي في الرياضة.

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