البدراوي يستقيل من الرابطة المغربية قبل مواجهة الأهلي لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء المغربي، باستقالته من الرابطة المغربية، وذلك قبل مواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على نظيره الرجاء المغربي بهدفين للاشئ، في مباراة الذهاب.

وأكد موقع “لو ٣٦٠ سبور" المغربي:أن أعضاء الرابطة المغربية وافقت بالإجماع ودون تردد على قبول استقالة البدراوي، والتي كان قدمها على خلفية احتجاجه على لجنتي البرمجة والتحكيم.

كان رئيس الرجاء قد أعلن استقالته من الرابطة المغربية على خلفية تصريح قائلا: فعلا أنا النائب الأول لرئيس العصبة، لكن لم أتخذ أي قرار منذ دخولي للعصبة، وإذا كان الرجاء متضرر

وأضاف: أنه لا يمكنه أن يقبل على أن يكون في هذا الموقف المتناقض مشددا على أن مصلحة الرجاء بالنسبة له، هي العليا.

يذكر أن الرجاء المغربي أصبحت فرصته ضئيلة في التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الأهلي، بهدفين للاشيء، على ستاد القاهرة في مباراة الذهاب.