مدرب توتنهام يتحدث عن مواجهة ليفربول بـ" البريميرليج" الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - علق ريان ماسون، المدير الفني لفريق توتنهام، عن آخر الاستعدادات لمواجهة ليفربول، بعد غد، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز" البريميرليج".

ويستضيف فريق ليفربول، فريق توتنهام، على ملعب أنفيلد، في قمة لقاءات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في السادسة والنصف مساء.

وقال ماسون في تصريحات صحافية:لن يكون هوجو لوريس متاحا لمباراة ليفربول، هو مصاب ولن يستطع اللعب، لم نتدرب مع بعض لأعرف شعور باقي اللاعبين".

وعن هاري كين قال: كان رائعا ضد مانشستر يونايتد، ربما لا يقدر هذا البلد مدى روعته كلاعب كرة قدم، إنه لا يصدق، لقد كنت محظوظًا بما يكفي للعب معه، وكوني على الجانب الآخر الآن ومشاهدته كمدرب إنه لمن دواعي سروري، يجب أن تقدر هذه الدولة أن لدينا موهبة خاصة حقيقية.

وعن إمكانية رحيله، قال ماسون:المستقبل هو المستقبل، لا نفكر فيه الآن، نركز على ما نحن عليه، كلنا نحبه هنا، العمال والمشجعين، جميعنا نقدره في توتنهام.

وعن قوة ليفربول على أرضه، قال:نحن