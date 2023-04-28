شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات لاعب الجولة 19 للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي لقب لاعب الجولة 19 من بطولة الدوري الممتاز لموسم 2022 / 2023 ، بناء على اختيارات وتصويت الجمهور على صفحة رابطة الأندية المحترفة.

ونافس حسين الشحات 3 لاعبين على لقب لاعب الجولة هم عمرو موسى لاعب المصري و سيف الجزيري لاعب الزمالك و فراس شواط لاعب الإسماعيلي.

يخوض الأهلى مرانه الختامي بالمغرب اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

من المقرر أن ينطلق المران في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويقام على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء.

الأهلي نجح في الفوز ذهابًا بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدى فتحى ليبقي حظوظه مرتفعة للوصول إلى نصف النهائي، إلا أنّ مواجهة الرجاء في المغرب لن تكون سهلة.

وتعد مواجهة الأهلي والرجاء هي سيناريو مكرر للنسخة الماضية من دوري الأبطال، حين تأهل المارد الأحمر على حساب غريمه البيضاوي، قبل أن يخسر اللقب في النهائي أمام الوداد المغربي

موعد مباراة الاهلى والرجاء المغربى

يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره الرجاء المغربي على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى اللقاء المقرر له العاشرة مساء غداً السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.