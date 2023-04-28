الأهلي يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل موقعتي الرجاء والسوبر

ياسر رشاد - القاهرة - وعد مسؤولو الأهلي لاعبي الفريق الأحمر بصرف مكافآت مالية خاصة حال التأهل إلى دور الأربعة بدوري أبطال أفريقيا والفوز على الزمالك في كأس السوبر المحلي يوم 5 مايو الجاري.

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وأبلغ محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي مدير الكرة سيد عبد الحفيظ بصرف مكافآت خاصة حال تحقيق نتيجة إيجابية في المغرب غداً السبت في لقاء الإياب ضد الرجاء في ربع نهائي دوري الأبطال والتأهل إلى نصف النهائي.

وأكد الغزاوي أنه سيتم صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق حال التتويج بلقب كأس السوبر المحلي أمام الزمالك يوم 5 مايو الجاري.

وحرص عبد العالي بن عزوز عضو مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي على زيارة مقر إقامة بعثة الأهلي في المغرب.. ونقل بن عزوز للغزاوي اهتمام مسؤولي نادي الرجاء بالاطمئنان على بعثة الأهلي، في إطار العلاقات الطيبة بين الجانبين، وردًّا للمعاملة الطيبة التي وجدتها بعثة الفريق المغربي خلال مباراة الذهاب في القاهرة .

ومن جانبه وجه الغزاوي الشكر إلى مسئولي نادي الرجاء على حفاوة الاستقبال، والاهتمام الشديد الذي يعكس العلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين.

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته ، اليوم الجمعة ، على

ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء المغربية استعداداً لخوض لقاء الرجاء بعدما أدى الفريق تدريباته على مدار اليومين الماضيين على ملعب (العربي الزاولي).

وأشعل حماس لاعبي الأهلي التدريبات الأخيرة من أجل حسم تذكرة التأهل إلى نصف النهائي كما أن الفريق يسعى لتعويض الغيابات على رأسها عمرو السولية ورامي ربيعة ورأفت خليل.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تطبيق نفس خطة مباراة الذهاب أمام الرجاء التي حسمها الفريق الأحمر بنتيجة 2-0.

ويعتمد كولر على طريقة 4-3-3 ، ولن تطرأ تغييرات على التشكيلة الحمراء سوى مشاركة حمدي فتحي بدلاً من عمرو السولية.

وأعطى كولر تعليمات خاصة للاعبيه من أجل إيقاف خطورة اللاعب حمزة خابا هداف الرجاء في دوري أبطال أفريقيا برصيد 5 أهداف.

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