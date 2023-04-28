200 لاعب ولاعبة في بطولة الجمهورية للباراتايكندو بالفيوم

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم منافسات بطولة الجمهورية للباراتايكندو والتى ستقام بصالة نادى قارون الرياضى بالفيوم وتستمر منافساتها لمدة يومين ويشارك فيها 200 لاعب ولاعبة من ابطال التايكوندو البارالمبيين والرياضيين من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة.

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كان المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربى قد عقد اجتماعا مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم حضره الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم لبحث الترتيبات الخاصة باستضافة المحافظة لبطولة الجمهورية.

ووجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم كافة الجهات المعنية والقطاعات التنفيذية والأمنية بالمحافظة بضرورة تذليل كافة العقبات

وتقديم كافة التسهيلات التى من شأنها تنظيم هذا الحدث الرياضى المتميز بالفيوم وظهوره بالمظهر اللائق والمُشرف ة.وترجع أهمية البطولة الي كونها بطولة الباراتايكوندو الأولى التي تقام على استقلال تام عن باقى نشاطات الاتحاد محلياً، كما أنها البطولة الأولى التي ستشهد منافسات للكبار والناشئين وكذلك الأطفال بمختلف أنواع الاعاقات لاكتشاف مواهب جديدة للعبة .

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