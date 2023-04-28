عبد الرزاق حمدالله يلاحق إيجالو و ويعقد مهمة رونالدو بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين منافسة قوية للغاية بين النيجيري أوديون إيجالو والمغربي عبد الرزاق حمد الله على صدارة الهدافين.

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وقاد عبد الرزاق حمد لله اتحاد جدة لتحقيق فوزًا مثيرًا على الشباب بعدما نجح في تسجيل هدفين من ركلتي جزاء، ليحقق النمور الفوز السادس على التوالي في دوري روشن السعودي.

جدول ترتيب الهدافين في الدوري السعودي

ورفع عبد الرزاق حمد لله رصيده من الأهداف إلى 18 هدفًا ليتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي ويتساوى مع أوديون إيجالو الذي سجل العدد ذاته من الأهداف هذا

الموسم.

ويتواجد أندرسون تاليسكا في المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 16 هدفًا ويأتي خلفه في المركز الرابع، الثنائي كارلوس جونيور وفراس البريكان برصيد 12 هدفًا.

ويبدو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مهمة شبه مستحيلة للمنافسة على صدارة الهدافين إذا يحتل المركز الخامس برصيد 11 هدفًا متساويًا مع كريستيان جوانتشا لاعب الشباب وذلك قبل 6 جولات فقط من نهاية الموسم الجاري للدوري السعودي.