طارق حامد سادس أكثر اللاعبين تمريرًا للكرة في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يعد الدولي المصري طارق حامد لاعب نجم نادي اتحاد جدة السعودي هو سادس أكثر اللاعبين تمريرًا للكرة في الموسم الجاري من الدوري السعودي للمحترفين.

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ويعتبر طارق حامد نجم منتخب مصر أحد الركائز الأساسية في تشكيلة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة إذ خاض 21 مباراة بواقع 1843 دقيقة.

رقم مميز لـ طارق حامد مع اتحاد جدة

ولم يجلس طارق حامد على دكة البدلاء مع فريق اتحاد جدة هذا الموسم بالدوري السعودي إذ

بدأ أساسيا في 21 مباراة ولم يتم استبداله سوى في مباراة واحدة كانت أمام النصر بالجولة الخامسة بعدما خاض 43 دقيقة.

عدد تمريرات طارق حامد في الدوري السعودي

ويعتبر طارق حامد هو سادس أكثر اللاعبين تمريرًا في الدوري السعودي والأكثر ضمن صفوف فريق اتحاد جدة برصيد 1330 تمريرة وبمتوسط 58.6 تمريرة بدقة 92% لكل مباراة.