أحمد حجازي: لا نرضى إلا بالصدارة ولدينا خط هجوم مميز

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدافع الدولي المصري أحمد حجازي قائد اتحاد جدة عن فوز فريقه على الشباب بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

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وحقق اتحاد جدة فوزًا صعبًا على الشباب بنتيجة 2-1 بعدما سجل عبد الرزاق حمد لله هدفين من ركلتي جزاء ليحصد النمور الفوز رقم 18 هذا الموسم بالدوري السعودي.

تصريحات أحمد حجازي بعد مباراة اتحاد جدة والشباب

وقال أحمد حجازي قائد اتحاد جدة في تصريحات عبر قناة SSC الرياضية السعودية : " نحن لا نرضى

إلا بالمركز الأول وهدفنا هو الفوز بالدوري السعودي ثم المنافسة على باقي الألقاب".وأضاف : " المباريات الكبيرة هي التي تحسم الألقاب ولدنيا جودة عالية في خط الهجوم وهدفنا في كل مباراة هو أن نتحكم بها سواء كنا ندافع أو نهاجم".واختتم : "نحن نمتلك فريق منظم للغاية واستطعنا تنفيذ التعليمات المدرب الذي وضع سيناريو لكل شئ في المباراة".