نهائي دوري أبطال آسيا..أوراوا محتمس لمواجهة الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث يوتا المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي أوراوا الياباني، عن مباراة فريقه أمام الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا، والتي من المقرر لها غدًا السبت.

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وتابع المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي أوراوا:" أن فريقه يسعى للخروج بالتعادل على أقل تقدير أمام الهلال، وتسجيل هدفًا في مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال آسيا.

وأضاف في حديثه، أن أوراوا يواجه فريق الهلال للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال آسيا، ويتطلع الفريق لمواجهته في الرياض من جديد.

وواصل، أن أوراوا يقدم مستويات جيدة في الأونة الأخيرة، ويعيش الفريق الياباني لحظات جيدة، مضيفًا إلى أن هدفهم هو الاستمرار في تقديم مستوى مميز مع العناصر المتواجدة من الموسم الماضي.

وتابع، أن هدف أوراوا هو الخروج بنتيجة التعادل أمام الهلال، وتسجيل هدف على الأفل في لقاء الذهاب بالنهائي، مضيفًا إلى أن الدوري الياباني بدأ في فبراير وانتهتى في ديسمبر.