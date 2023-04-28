مشوار كريستيانو رونالدو مع النصر قبل مواجهة الرائد في الدوري السعودي (أرقام)

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة هجوم النصر في مباراة الرائد والتي تقام ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

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ويستعد كريستيانو رونالدو لخوض مباراته رقم 12 مع النصر في الدوري السعودي

، ويسعى إلى قيادة العالمي لتحقيق الفوز السابع عشر له هذا الموسم.

تراهن جماهير النصر على رونالدو من أجل العودة إلى سكة الانتصارات حيث فشل العالمي في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات له إذا تعادل سلبيا مع الفيحاء ثم خسر أمام الهلال بثنائية نظيفة قبل أن يتعرض للإقصاء من كأس الملك بعد الهزيمة من الوحدة بهدف نظيف.

كريستيانو رونالدو مع النصر في الدوري السعودي

(أرقام)

ويمتلك كريستيانو رونالدو سجلًا تهديفيًا مميزًا مع النصر في الدوري السعودي

إذ نجح في تسجيل 11 هدفًا خلال 11 مباراة بمتوسط هدفًا في المباراة الواحدة كما تمكن من صناعة هدفين و11 فرصة.

وسدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 28 تسديدة من داخل منطقة الجزاء سجلها منها 9 أهداف بينما سدد 22 تسديدة من خارج منطقة الجزاء وأحرز هدفين.

وسجل رونالدو 8 أهداف بالقدم اليمنى و3 أهداف بالقدم اليسرى بينما لم يحرز أي أهداف بالرأس، وأحرز صاحب الـ 38 عامًا 4 أهداف من ركلات الجزاء وهدفًا من ضربة حرة مباشرة.