تغييران.. كولر يستقر على تشكيل الأهلي أمام الرجاء المغربي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استقر بنسبة كبيرة على تشكيل الفريق الأحمر الذي سيخوض به مواجهة الرجاء المغربي، يوم غد السبت، على ستاد مركب محمد الخامس، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والرجاء، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي السبت الماضي، قد انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين، سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وأفادت صحيفة "الوطن" بأنه وفقا للتدريبات الأخيرة، فإن كولر يجري تغييرات على تشكيل فريقه المتوقع، حيث سيدخل حمدي فتحي ضمن التشكيل بدلا من عمرو السولية، الذي غاب عن الحضور إلى المغرب مع بعثة الفريق، بسبب الإصابة العضلية التي ضربته.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يدفع كولر بمحمد شريف لقيادة خط الهجوم في مباراة الرجاء المغربي، على حساب محمود كهربا.

ونشرت الصحيفة تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء المغربي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف (محمود كهربا).

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية مساء اليوم، الجمعة، للحديث عن التشكيل وخطة المباراة، ويحسم بصورة كبيرة التشكيل الذي سيخوض به المباراة المرتقبة غدا.