زى النهارده.. الأهلى يسحق القناة بخماسية دون رد ويتوج بطلا لكأس مصر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 28 أبريل 1961 توج النادى الأهلى بلقب كأس مصر للمرة رقم 20 فى تاريخه، بعد فوزه الكبير على حساب القناة بخماسية نظيفة، انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف سجله المايسترو صالح سليم قبل نهايته بخمس دقائق .

وفى الشوط الثانى أضاف الأهلى أربعة أهداف عن طريق طه إسماعيل، وأنور صالح، وأخيرا ميمى الشربينى هدفين، ليجمع الأهلى لقب الدورى والكأس للمرة السادسة فى تاريخه، قبل أن يضيف إليهما كأس الجمهورية المتحدة.

خاض الأهلى بقيادة محمد عبده صالح الوحش النهائى بتشكيل مكون من: عادل هيكل، أحمد حسن كرم، سعيد أبوالنور، طلعت عبدالحميد، طارق سليم، رفعت الفناجيلى، عوضين، أنور صالح، صالح سليم، طه إسماعيل، ميمى الشربيني.

بينما نال لقب المشاركة فى أول نهائى فى تاريخ القناة كل من: سمير شفيق، فراج محمود، سيد أبوجريشة، غريب عبدالفتاح، السيد التابعى، محسن عرفة، محمد عبدالله، صلاح أبوجريشة، سيد أبوبكر بيضو، نشأت نصير، عادل زين.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 12 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.