شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الأردن فى البطولة العربية لسلة الكراسى المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم، منتخب السلة للكراسى المتحركة مع نظيره الأردنى فى ثانى مباريات البطولة العربية، التى تقام فى الكويت والتى تستمر حتى 2 مايو المقبل.

وفاز المنتخب أمس على نظيره المغربى بنتيجة 57 / 53 فى افتتاح البطولة، حيث كانت نتيجة الشوط الأول تقدم منتخب المغرب بنتيجة 29 / 24، إلا أن المنتخب المصرى تفوق فى الشوط الثانى وسيطر على المباراة التى انتهت بفوز مصر فى بداية مشواره العربى.

وتترأس البعثة المهندسة أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للاعاقات الذهنية.

كما يمثل المنتخب المصرى فى البطولة كل من عادل شریف محمود شریف مدير فنى ، جمال أحمد جاد الرب محمد مدرب ، سعید بدري محمد عوض مدرب ومحمد رشاد احمد بخيت.

واللاعبون محمود صبري ابراهيم محمد ، سامي منصور عبد الرحمن السبعاوي، توبه لجدي محمود عيسى ، محمد محمد حسب النبي احمد ،الحسن ياسر محمد توفيق ، اشرف ابو زيد محمد عمار ، اشرف محمد زغلول سيد ، محمد انور احمد حسانين ، احمد فتحي محمد سعد عامر ، محمد فرج جمعه عبد العزيز ، مجدى طلعت عبده عباس

كما تم اختيار كلا من محمود ابراهيم عبد العزيز الحكم الدولي رئيس لجنة حكام البطولة وسامح زكي الحكم الدولي حكم من حكام البطولة.