شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من مران الليلة استعدادا للرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه الختامى بالمغرب اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربى فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن ينطلق المران فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويقام على ملعب العربى الزاولى بمدينة الدار البيضاء.

ومن المنتظر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للوائح المنظمة للمباريات بدورى أبطال أفريقيا.

ويلتقى الأهلى مع الرجاء المغربى مساء غد السبت على مركب محمد الخامس، فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

وكان الأهلى قد نجح فى تحقيق الفوز فى مباراة الذهاب بهدفين، سجلهما محمد عبد المنعم وحمدى فتحى، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى.