شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم اليوم استعداداته لمباراة الحسم أمام الرجاء فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ، الجمعة، مرانه الأخير استعداداً لمباراة الرجاء المغربي بملعب الأخير في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويقتصر مران اليوم على بعض تدريبات بدنية وبعض الجمل السريعة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بجانب بعض التعليمات للاعبي الأهلي قبل لقاء الغد المُرتقب الذي يتطلع فيه المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة تضمن له التأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية وعبور "مطب" الرجاء الذي يُعد أحد المنافسين الأقوياء على اللقب الأفريقي في النسخة الحالية .

ويسمح الجهاز الفني للفريق لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة قبل إنطلاق مران اليوم حسب لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويخطط مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لاستمرار اللعب بثلاثة لاعبين فى منطقة وسط الملعب خلال مباراة فريقه ضد الرجاء المغربى غدا السبت، فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل تأمين منطقة المناورات وتخفيف الضغط المتوقع على لاعبي الخط الخلفي.

وشهدت مباراة الذهاب مشاركة ثلاثة لاعبين في منطقة الوسط وهم عمرو السولية ومروان عطية وأليو ديانج، بينما تشهد مباراة العودة غياب عمرو السولية للإصابة.