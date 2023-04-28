شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يرفض تثبيت تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض البرتغالى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تثبيت تشكيل الفريق الأبيض،الذى بدأ به مباراة سيراميكا أمام الأهلى في لقاء السوبر المحلى المقرر له يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.

ويرى أوسوريو أن طريقة 4 -1-4-1 الذى خاض بها لقاء سيراميكا ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز لا تناسب مباراة الأهلى،خصوصاً أنه اعتمد على هذه الخطة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين ومنحهم الفرصة قبل مواجهة المارد الأحمر.

وبدأ أسوريو مباراة الزمالك وسيراميكا بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد صبحى،خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغنى - محمود حمدي "الونش" - حاتم سكر،خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي - محمود عبد الرازق " شيكابالا".،خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وعمر جابر ومحمد طارق و حسام عبد المجيد وسيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا و سيف جعفر وناصر منسي وسامسون أكينولا.

من جانبه شدد أوسوريو على أنه يعلم أهمية قوة وصعوبة مباراة الأهلي المقبلة في السوبر، وسيحدد من يشارك في المباراة وفقا لطريقة اللعب في اللقاء، وهو ما دفعه لتجربة أكبر عدد من اللاعبين في لقاء اليوم أمام سيراميكا، خاصة أنه لا يزال يدرس اللاعبين حتى الآن.

وقال الكولومبي إنه يتبقى 10 أيام قبل لقاء السوبر، والتدريبات المقبلة هي التي ستحدد من سيشارك في لقاء السوبر وفقا للطريقة التي سيعتمد عليها، والمخاطرة بالنسبة له في عدم الهجوم، والأهم أنه في حالة فقدان الكرة يجب على المهاجمين الضغط والعودة لاستعادتها.