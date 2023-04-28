شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..الأهلى أمام الزمالك فى ثانى جولات بلاى أوف كأس الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك، اليوم الجمعة ، ضمن ثانى جولات منافسات بلاى أوف الدور النهائي من بطولة كأس مصر لرجال الطائرة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في مباراتين حيث أقيمت المباراة الأولى أمس الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما ستقام المباراة الثانية اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثامنة مساءً أيضًا على الصالة الدولية لاتحاد الشرطة بالعباسية .

وحال التعادل سيتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 إبريل المقبل.

ونجح فريق الزمالك مؤخرا فى الإحتفاظ بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى على حساب غريمه التقليدي بالفوز فى البلاى أوف مؤخرا على صالة أكتوبر الدولية ، حيث يسعى لمواصلة التفوق على المارد الأحمر وسط طموح الأخير فى الأخذ بالثأر فى منافسات كأس مصر .