شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. منتخب الناشئين لكرة اليد يواجه السعودية لتحديد مراكز البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب ناشئي كرة اليد نظيره السعودى اليوم الجمعة فى لقاءات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن ببطولة البحر الأبيض المتوسط بتونس .

و إحتل منتخب مصر المركز الرابع ضمن الدور التمهيدى بعد ختام منافسات الدور الأول برصيد12.5 نقطة فى ظل فوزه على اليونان فى ختام منافساته بهذا الدور أول أمس .

ويتم احتساب نقاط مباريات البحر المتوسط عن طريق الأشواط ، حيث إن الفوز بشوط بنقطة والتعادل بنصف نقطة لكل منتخب والفوز بالنتيجة الاجمالية نقطتين.

وتضم قائمة أسماء بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2006 عمرو العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا لبعثة المنتخب الوطنى - محمد عبد السلام المدير الفنى - وائل فهيم المدرب العام - توفيق البطاوى المدير الادارى - عصام نور الدين اخصائى العلاج الطبيعى.

بينما تضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف أحمد عبد الغني - احمد شريف - عبد الرحمن اشرف - أحمد طلال - مصطفى أحمد عادل - أحمد محسن - يوسف أحمد فريد - سيف الدين جلال - محمد أحمد اسماعيل - عمر مصطفي بركة - عادل احمد سعد - محمود أحمد حسين - حمزة وليد المرسي - أحمد حلمي - حازم أحمد الصباغ - حسين محمد حسين - محمد عدلان - يوسف محمد عبد الهادي.

يشارك فى البطولة 13 منتخبا تم تقسيمهم على مجموعتين و ذلك خلال القرعة التى اقيمت اليوم فى تونس حيث تضم المجموعة الأولى : منتخب مونتينيجروا - منتخب الجزائر - منتخب ايطاليا - منتخب الكويت - منتخب السعودية - منتخب تونس - منتخب تركيا و تضم المجموعة الثانية : منتخب مصر - منتخب فرنسا - منتخب اليونان - منتخب رومانيا - منتخب اسبانيا - منتخب كرواتيا.