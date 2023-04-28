شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الإسماعيلى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الجمعة، فريق المصري، استعداداته لمواجهة الإسماعيلي في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وكان المصري قد تأهل لهذا الدور بعد انسحاب الأهلي من البطولة في دور الـ 16.

ويستعد النادي المصري لمواجهة نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء غداً السبت، باستاد برج العرب ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة رابطة الأندية المصرية، وكان الفريقان قد تواجها قبل أسبوع في مسابقة الدوري، حيث انتهى اللقاء بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لعلاج السلبيات التي ظهر بها الفريق خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى السعي لمصالحة جماهير المصري عقب الهزيمة أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل سلبياً مع البنك الأهلي.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.