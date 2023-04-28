شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم باستور المدير الفنى لمنتخب اليد فى مؤتمر صحفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو اتحاد كرة اليد فى الثالثة من عصر اليوم الجمعة ، مؤتمراً صحفياً لتقديم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى لكرة اليد بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور، المدير الفني الجديد للفريق القومي.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى المصرى كلا من : خوان كارلوس باستور المدير الفنى وهانى الفخرانى المدرب العام ومانويل سييرا مدرب حراس المرمى ونور ابو زيد مدير الفريق ومحمود سعيد مدير ادارى الفريق ودكتور محمد شوقى طبيب الفريق ومحمد امام محلل اداء ومانويل اورتيجا مدرب الأحمال و ادواردو سكياردو محلل اداء.

ووصل الإسبانى خوان كارلوس باستور إلى القاهرة مساء الأحد الماضى لتولي مسئولية قيادة الفراعنة، بعدما وضع اتحاد اللعبة أهداف عالمية لتحقيقها مع هذا المدرب في المستقبل القريب.

وحرص خوان كارلوس باستور، المدير الفني الجديد للفريق القومي، على عقد جلسة مع لاعبى منتخبنا الوطنى المحترفين والمحليين بقاعة الاجتماعات بالمركز الأوليمبي بالمعادى.