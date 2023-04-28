اتحاد الكرة: تقديم ملف كامل لاستضافة أمم أفريقيا 2027

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم تقديم ملف كامل لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2027 يوم 20 مايو المقبل.

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وأضاف عضو اتحاد الكرة خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم استقبال لجنة الفحص من الاتحاد الأفريقى فى شهر يونيو المقبل لتفقد المنشآت والملاعب المصرية.

وشدد إيهاب الكومي أن الدولة المصرية قادرة تنظيم أكبر البطولات العالمية،

حيث تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى، من حيث الإنشاءات القائمة أو الإنشاءات الجديدة وأبرزها القرية الأولمبية، مشيرًا أن مصر نجحت في 2019 في تقديم بطولة أفريقية هي الأفضل بشهادة الجميع من حيث الملاعب والتنظيم والاستضافة المشرفة.

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