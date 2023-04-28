ماريهامن الفنلندي يتعاقد مع السعودي " عسيري"

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد فريق ماريهامن الفنلندي المتواجد بالدوري الممتاز مع السعودي عبدالفتاح عسيري حتى نهاية الموسم .

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: عسيري يحضر إلى فنلندا بخبرة عريضة إذ مثّل فرق الاتحاد والأهلي والنصر في السعودية وكذلك المنتخب الوطني، يلعب على الجناح لكن يمكنه اللعب في خانة الوسط المهاجم.

وأضاف البيان أحد الأسباب الرئيسية لقدومه إلى دورينا يتعلق بحقيقة أن فترة الانتقالات الفنلندية من القلائل التي كانت مفتوحة في العالم.

وقال عسيري في تصريحات صحافية: أنا سعيد وفخور

بالقدوم إلى ماريهامن وأتطلع إلى بدء مغامرتي مع الفريق ومساعدة النادي في تحقيق أهدافه هذا الموسم.

من المنتظر أن يدخل عسيري في قائمة الفريق لمواجهة كوبس بعد غد الأحد في منافسات الدوري الفنلندي.

يحتل الفريق المركز الحادي عشر"قبل الأخير" في بطولة الدوري بعد مرور 3 جولات، إذ يملك في رصيده نقطة واحدة.