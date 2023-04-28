ترتيب هدافي الدوري السعودي.. حمدالله يتساوى مع إيجالو

ياسر رشاد - القاهرة - تساوى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي اتحاد جدة مع أوديون إيجالو المهاجم النيجيري المحترف بصفوف الهلال ، من حيث المعدل التهديفي في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي.

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وسجل عبدالرزاق حمدالله هدفين لاتحاد جدة أمام الشباب وقاد فريقه لفوز ثمين حافظ من خلاله على صدارة الدوري السعودي.

ثنائية حمدالله جعلته يتساوى مع أوديون إيجالو برصيد 18 هدفا لكل منهما ويتصدران قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي.

ويحتل أندرسون تاليسكا لاعب النصر المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 16 هدفا وفي المركز الثالث يأتي 3- فراس البريكان لاعب الفتح، وكارلوس جونيور لاعب الشباب برصيد

12 هدفًا لكل منهما.

ويأتي كريستيانو رونالدو لاعب النصر وكريستيان جوانكا لاعب الشباب في المركز الرابع برصيد أحد عشر هدفا لكل منهما.

حافظ اتحاد جدة على صدارة الدوري السعودي بعد فوزه المثير على الشباب بهدفين لهدف في إطار منافسات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي.

عزز اتحاد جدة موقفه على صدارة الدوري السعودي برصيد 59 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني وتسع نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث.